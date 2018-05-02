هل تذكرون الصحفي العراقي منتظر الزيدي راشق بوش بالحذاء؟.. هو الآن مرشح للانتخابات البرلمانية

يشكو الصحفي العراقي منتظر الزيدي، الذي كان رشق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء العام 2008، من أن الصحافة العراقية تطلب منه أموالًا كثيرة لنشر خبر ترشحه للانتخابات البرلمانية، بينما الصحافة الأجنبية تنشر تقارير إضافية عن هذا الحدث.

وكان موقع ” باز فيد ” الأمريكي نشر تقريرًا عن هذا الموضوع تداولته صحف ومواقع عديدة، يقول فيها الزيدي إنه الآن مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية ضمن قائمة “سائرون”، ولا يتردد في القول إنه يطمح لرئاسة العراق.

بعد التوكل على الله عقدنا العزم على كنس الفاسدين

منتظر الزيدي #تحالف_سائرون 156

تسلسل 95#العراق#الانتخابات_النيابية #الانتخابات_العراقية pic.twitter.com/0rm5vF8VIf — الصحافي منتظر الزيدي (@muntazer_zaidi) April 13, 2018

ويستذكر موقع “ذي هيل” المتخصص بالكونغرس الأمريكي أن الزيدي الذي كان العام 2008 يعمل مع قناة البغدادية، التلفزيونية، صنع حدثًا عالميًا عندما رمى الرئيس الأمريكي جورج بوش بحذائه، خلال المؤتمر الصحفي الذي كان يشارك فيه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

موقع “ذي هيل” قال إن بوش استفسر يومها عن مقاس حذاء الزيدي فقيل له إنه “نمرة 10” بالمقياس الأمريكي. ولم يشأ بوش أن يحتفظ بذاك الحذاء كذكرى طريفة.

يومها أيضًا عممت وكالات الأنباء صيحات الزيدي وهو يرشق بحذائه قائلًا لبوش: “هذه قبلة وداع من الشعب العراقي، وهي نيابة عن الأرامل وكل من قتل في العراق. وبعد أن رشقه بالفردة الثانية من حذائه ألقت الشرطة القبض عليه، وأودعته السجن ليمضي فيه تسعة شهور خرح بعدها؛ لأنه “حسن السلوك”.

وقد غادر الزيدي العراق حتى العام 2011، وبقي يعمل بصمت في الخدمة الاجتماعية إلى أن قرر الترشح للانتخابات البرلمانية المنتظرة أواسط الشهر الحالي.