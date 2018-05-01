ترامب: موعد ومكان القمة مع كيم سيعلنان في اليومين المقبلين

المصدر: أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن موعد ومكان القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيعلنان في اليومين المقبلين، مبديًا في الوقت نفسه سروره لطرح نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن اسمه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال ترامب أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي “إننا نحضّر للاجتماع في هذا الوقت بالذات، وأعتقد أن المكان والموعد سيعلنان في اليومين المقبلين”.

وكان ترامب اقترح الإثنين أن تعقد القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي في قرية بانمونغوم على الحدود بين الكوريتين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن سنغافورة هي أيضًا مكان محتمل لاستضافة هذا الحدث التاريخي.

وعن طرح اسمه لنيل نوبل السلام قال الرئيس الأمريكي”جائزة نوبل للسلام؟ أعتقد أن الرئيس مون كان لطيفًا جدًا عندما اقترحها”.

لكن ترامب شدد على أن “القضية الأساسية هي أنني أريد الوصول إلى السلام. هذه كانت مشكلة كبيرة وأعتقد أننا سنجد حلًا لها”.