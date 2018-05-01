وزير الاتصالات الإيراني يتراجع عن استقالته.. ويؤكد معارضته لحجب “تلغرام”

تراجع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمود جواد آذري جهرمي، اليوم الثلاثاء، عن قرار تقديم استقالته.

وقال جهرمي للصحافيين عقب انتهاء اجتماعه مع روحاني “إنه يتريث حاليًا في قرار استقالته من منصبه”، مؤكدًا أنه “يرفض قرار حجب تلغرام، وبانتظار بيان آراء الخبراء في مجال تنفيذ هذا القرار”.

واعتبر جهرمي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، قرار حجب تلغرام من قبل السلطات القضائية “لا يمكن أن يكون حلًا”، منوهًا إلى أن روسيا لم تتمكن من حجب التطبيق بشكل كامل وقد واجهت مشاكل متعددة يمكن أن تواجهها إيران.

وأضاف الوزير الإيراني أن “قرار منع الإيرانيين من الوصول إلى تطبيق التلغرام مخالفة لتوجهات الحكومة، وسيضطر – الحظر- المستخدمين إلى اللجوء لبرامج تجاوز الحظر وبالتالي لن يكون للقرار أي أثر على الواقع العملي”.

وتابع محمود جهرمي أن “استخدام التكنولوجيا ليس جريمة، وأصبح الفضاء الافتراضي لا مفرّ منه”.

وكان جهرمي الذي يعد أصغر وزير بحكومة روحاني ويبلغ من العمر 36 عامًا، من أشد المعارضين لقرار حجب تطبيق تلغرام، وواجه انتقادات شديدة من التيار المتشدد.