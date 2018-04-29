بريطانيا: اتفقنا مع ألمانيا وفرنسا على معالجة قضايا بالاتفاق النووي

اتفق زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على أن الاتفاق النووي مع إيران هو “أفضل سبيل لمنعها من امتلاك سلاح نووي”، بحسب ما أفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان، اليوم الأحد.

وقال البيان إن ماي “أجرت اتصالات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، واتفقوا على أن الأمر قد يحتاج توسيع نطاق الاتفاق ليشمل قضايا مثل الصواريخ الباليستية وما سيحدث عند انقضاء أجل الاتفاق وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأضاف البيان: “أنهم ملتزمون بمواصلة العمل معًا ومع الولايات المتحدة عن كثب فيما يتعلق بكيفية معالجة مجموعة التحديات التي تشكلها إيران بما فيها القضايا التي قد يشملها أي اتفاق جديد”.