وفد مجلس الأمن يتعهد بالعمل على إنهاء أزمة “الروهنغيا”

تعهّد وفد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد بالعمل على حل “أزمة الروهنغيا” الذين فرّوا من عنف الجيش والميليشيات الطائفية البوذية بميانمار إلى بنغلاديش المجاورة.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن أعضاء الوفد الذي يزور مخيمات لجوء الروهنغيا ببنغلادش، قولهم إن زيارتهم هي فرصة للوقوف على الأوضاع عن كثب.

وذكرت الوكالة أنّ “الوفد المؤلف من مندوبي الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن قد تحدث إلى حوالي 120 لاجئًا، بما فيهم بعض ضحايا الاغتصاب”.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إنه وزملاءه من أعضاء الفريق “لن يتجاهلوا الأزمة بعد زيارتهم، رغم أنه أشار إلى عدم توفر حلول بسيطة لها”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مخيم كتوبالونغ ببلدة كوكس بازار الساحلية، أنّه “من الضروري جدًا أن نأتي ونقف على الأوضاع هنا في بنغلاديش، وأيضًا في ميانمار. لكن ليس هناك حل سحري، ولا عصا سحرية لحل كل هذا القضايا”.

من جهتها، قالت كارين بيرس، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إنّ مجلس الأمن سيواصل العمل على تمكين اللاجئين من العودة إلى ميانمار.

وأفاد جوستافو ادولوف ميزا كادرا فيلاسكيز، سفير بيرو لدى الأمم المتحدة أنّ أعضاء الفريق مستعدون “للعمل بجد” وأنهم “قلقون للغاية” بشأن الأزمة.

وفي وقت سابق اليوم، تجمع آلاف اللاجئين في مخيم كتوبالونغ للترحيب بالوفد الأممي، ورفعوا لافتات كتب على بعضها “نريد العدالة”.

ويختتم الفريق زيارته لبنغلادش لمدة ثلاثة أيام غدًا الإثنين، حيث من المقرر أن يتوجه إلى العاصمة الميانمارية نايبيتاو، كما يزور الثلاثاء إقليم أراكان للوقوف على الأوضاع الميدانية هناك.