كوريا الشمالية تتعهد بإغلاق موقع التجارب النووية في مايو المقبل

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون خلال القمة التي جمعته مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الجمعة إنه سيُغلق موقع التجارب النووية في بلاده في أيار/مايو المقبل، بحسب ما ذكر مكتب مون الأحد.

وقال المتحدث باسم مون للصحافيين “كيم قال خلال القمة… إنه سيُنفذ (عملية) إغلاق موقع التجارب النووية في أيار/مايو”.

ونقل البيت الأزرق عن زعيم كوريا الشمالية قوله إنه لا توجد حاجة لامتلاك أسلحة نووية إذا وعدت أمريكا بعدم الاعتداء وإنهاء الحرب.

من جانبه، قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مون أن تأكيد زعيمي الكوريتين من جديد استهدافهما نزع السلاح النووي بشكل كامل خلال اجتماعهما يوم الجمعة تعد أنباء طيبة للعالم.

واتفق مون وترامب خلال اتصال هاتفي جرى في ساعة متأخرة من مساء السبت على ضرورة عقد قمة مبكرة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والتي قال ترامب إنها ستعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وقال مكتب مون إن مون وترامب تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن موقعين أو ثلاثة محتملين للقمة بين كيم وترامب.