الرئيس التركي السابق عبدالله غُل يُعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية

ذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء، أن الرئيس التركي السابق عبدالله غُل، أعلن في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال غُل في المؤتمر الصحفي من إسطنبول، إن النقاشات المتعلقة باحتمال ترشحه بدأت إثر تصريحات لرئيس حزب “السعادة” المعارض، مشيرا أن تلك النقاشات تطورت بمعزل عنه، وشاركت فيها شخصيات تثق بتجربته السياسية وقدرته على قيادة الدولة.

وكان البرلمان التركي، وافق في الـ20 من الشهر الجاري، على اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من حزيران/يونيو المقبل، قبل موعدها بأكثر من عام، بناء على طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتحدثت تقارير إعلامية تركية، عن وجود خلاف تعكسه حالة الفتور التي طغت على العلاقة مؤخرا بين الرئيس السابق غل ونظيره الحالي أردوغان على خلفية ردة الفعل العنيفة التي ينتهجها الأخير لتصفية خصومه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في يوليو 2016.