ترامب قد يزور القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه قد يزور مدينة القدس المحتلة بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية التي قرر نقلها من تل أبيب.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واشنطن: إن “السفارة في القدس كانت وعدًا قطعه العديد من الرؤساء، كلهم قطعوا وعودًا انتخابية ولم يجدوا يومًا الشجاعة لتنفيذها. أنا فعلت ذلك. وبالتالي، فإنني قد أتوجه إلى هناك”.

وأضاف أن “السفارة تستعد لافتتاح” أبوابها، و”سيكون المبنى جميلًا”.

ومن المقرر أن يتم الانتقال المثير للجدل في 14 أيار/مايو، تزامنًا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وكان ترامب أعلن في كانون الأول/ديسمبر قراره “الاعتراف الرسمي بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل”، متجاهلًا التحذيرات من جميع الجهات.