مساع في “الشيوخ الأمريكي” لمنع تسليم تركيا مقاتلات “إف-35”

قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون تسليم المقاتلات “إف-35 جوينت سترايك” التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن” إلى تركيا.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد والسناتور الجمهوري توم تيليس والسناتور الديمقراطية جيان شاهين، في الوقت الذي تتراجع فيه العلاقات بين أمريكا وتركيا التي أصبحت قلقة على نحو متزايد من الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وأصدر الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ بيانًا عبروا فيه عن قلقهم، قائلين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخوض “طريق الحكم الطائش والتغاضي عن سيادة القانون”، على حد تعبيرهم.

وقال لانكفورد في البيان: “تبتعد قرارات تركيا الاستراتيجية أكثر فأكثر مع الأسف عن المصالح الأمريكية وأحيانا تتعارض معها. وهذه العوامل تجعل تسليم نظام أردوغان تكنولوجيا إف-35 الحساسة وقدراتها المتطورة محفوفا بالمخاطر”.

وتعتزم تركيا شراء أكثر من 100 من طائرات إف-35. وتساهم شركات تركية بإنتاج أجزاء من الطائرة ومن المزمع أن تبدأ أنقرة تسلم أول طائرة من هذا الطراز في غضون عام.

وسيحول مشروع القانون دون تسليم طائرات إف-35 لتركيا وسيمنع أنقرة من الحصول على الملكية الفكرية أو البيانات الفنية اللازمة لصيانة ودعم المقاتلات.