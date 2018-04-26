القضاء الفرنسي يكشف عن 416 ممولًا لتنظيم داعش في فرنسا‎

كشفت السلطات الفرنسية عن 416 متبرعًا شاركوا في تمويل تنظيم داعش، حسب ما أعلن مدعي عام باريس، الذي أشار إلى “تمويل صغير” للإرهاب عبر مبالغ “زهيدة” لكن كثيرة.

وفي وقت يُعقد في باريس مؤتمر حول تمويل الإرهاب الدولي، أوضح فرنسوا مولينس أن “عملاً منسقًا بين أجهزة الاستخبارات المالية” سمح بالتعرف على 416 متبرعًا لتنظيم داعش في فرنسا، في السنوات الأخيرة، معتبرًا أن هذا العدد “كبير”.

وأضاف القاضي، أن هذه الأجهزة رصدت أيضًا 320 شخصًا يجمعون الأموال “متمركزين بشكل خاص في تركيا ولبنان، يتمكن عبرهم المتشددون الموجودون في سوريا من الحصول على الأموال”.

وقال مولينس لصحيفة “لو باريزيان” المحلية: “إن داعش حصل على تمويل بشكل خاص مستخدمًا وسيلتين. أولًا الزكاة والإحسان، حيث تُرسل أموال إلى جمعيات خيرية أو مباشرة إلى أفراد العائلة الموجودين على الأرض (…) وثانيًا الغنيمة، غنائم الحرب، ما يعني التمويل عبر أعمال إجرامية”.

وهناك ملفات عديدة لدى القضاء تشير إلى أهال يُشتبه بإرسالهم أموالاً إلى أبنائهم الذين يشاركون في القتال في صفوف الجماعات الجهادية، وقد صدرت أحكام في مثل هذه القضايا.

واستخدمت أيضًا الثغرات في نظام الحوالات المالية الذي يسمح بإرسال الأموال سريعًا إلى شخص آخر، لتمويل المتشددين الذين يقاتلون في العراق وسوريا.

ومنذ أيلول/سبتمبر، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا أوليًا للاشتباه بعدم قيام المصرف البريدي بدوره الرقابي في هذه المسألة.

ويضمّ مؤتمر باريس حول تمويل الإرهاب الدولي الذي يُعقد في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الأربعاء والخميس، حوالي 500 خبير و80 وزيرًا من 72 دولة؛ للبحث في سبل وقف تمويل الإرهاب الدولي، وخصوصًا تنظيمي داعش والقاعدة.