لأول مرة.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لبحث التهديدات الإيرانية

في زيارة هي الأولى من نوعها وصل إلى إسرائيل ، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل ، بهدف لقاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي ايزنكوت ، لبحث عدد من القضايا الأمنية التي تهم المنطقة .

وحسب ما نشره موقع إذاعة “مكان ” الإسرائيلية فان زيارة ” فوتيل ” تأتي في ظل التوتر الأمني في المنطقة وتهديدات إيران لإسرائيل ، إذ من المقرر بحث احتمالية انسحاب القوات الأمريكية والتي تخضع بشكل مباشر لأمر الجنرال ” فوتبل ” من سوريا ، فقد أعربت مصادر في القدس عن قلقها من مخاطر انسحاب القوات الأمريكية ،على إسرائيل وأمنها.

كما أضافت المصادر أن ” فوتيل ” سيبحث كذلك احتمال تراجع واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني ، وتأثير ذلك على مجريات الأمور الأمنية في المنطقة وخصوصًا إسرائيل

من ناحيته قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تعقيبًا على خبر زيارة الجنرال “الجنرال في زيارة رسمية وهو ضيف لرئيس الأركان غادي ايزنكوت، وسيلتقي في زيارته مسؤولين حتى يعزز العلاقة بين الجيشين ولبحث القضايا الأمنية في المنطقة، وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي إسرائيل”.

يشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أيدت تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية، ومن المتوقع أن يقرر المجلس بكامل هيئته التعيين في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.