نحو 22 قتيلًا وعشرات الجرحى في إطلاق نار بأمريكا (فيديو)

ذكرت شبكة "إن.بي.سي" نيوز، نقلًا عن مصدر في الشرطة، أن 22 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين، أمس الأربعاء، في إطلاق نار عشوائي بمدينة لويستون بولاية مين الأمريكية.

وكانت شرطة ولاية مين ومسؤول محلي أبلغا في وقت سابق عن وقوع إطلاق نار مساء أمس الأربعاء، لكن لم يقدما تفاصيل.

وقالت شرطة ولاية مين على منصة إكس "هناك شخص يطلق النار في لويستون. نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب. سلطات إنفاذ القانون تجري حاليًّا تحقيقًا في مواقع متعددة".

ونشر مكتب رئيس بلدية أندروسكوجين صورتين للمشتبه فيه على فيسبوك قائلًا إنه طليق.