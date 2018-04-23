صور المتهمين باغتيال فادي البطش

نشرت الشرطة الماليزية، صباح الاثنين، صورًا قالت إنها للمشتبه بهم باغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في كوالالمبور، السبت الماضي.

وحسب موقع “والا” العبري، قال قائد الشرطة الماليزي محمد فوزي هارون في مؤتمر صحافي، إن “خبراء مختصين رسموا صورًا تقريبية للمتهمين باغتيال البطش، بناء على وصف شهود عيان كانوا في المنطقة لحظة الاغتيال”.

وأضاف هارون أن “طول المتهمين يصل إلى 180 سم، وهم من أصحاب البشرة الفاتحة، وليس من المعروف إن غادروا البلاد أم لا”، مشيرًا إلى أنه “تم تزويد مراكز الشرطة وإدارات المعابر والحدود برسومات نُشرت في وسائل الإعلام للمشتبه بهم”.

وأعلنت الشرطة الماليزية، الأحد، عن تشكيل فريق خاص للتحقيق في عملية الاغتيال التي قال قائد الشرطة المحلية إن الدافع وراءها “ما زال غير واضح”، ولم يعلن عما إذا كانت عناصر أجنبية متورطة في الاغتيال أم لا.

وكان البطش تعرض لعملية إطلاق نار فجر السبت، أدت إلى وفاته على الفور، فيما لاذ المنفذون بالفرار.