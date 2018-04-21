أردوغان: تركيا وحلفاؤها فقدوا المئات خلال القتال في عفرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، “إن تركيا وحلفاءها من الجيش السوري الحر المعارض فقدوا مئات المقاتلين منذ بدء حملة في شمال غرب سوريا قبل ثلاثة أشهر”، مشيرًا إلى أن الخسائر الأكبر كانت في صفوف الجيش الحر.

وشنت تركيا وحلفاؤها من الجيش السوري الحر العملية التي أطلقت عليها أنقرة اسم “غصن الزيتون” في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتمكنوا من طرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية من منطقة عفرين.

وكان أردوغان هدد في السابق بالتوغل على نحو أكبر ناحية الشرق في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر في الصراع متعدد الأطراف في سوريا.

وقال أردوغان في مقابلة أجرتها معه محطة “إن.تي.في” التركية على الهواء مباشرة “إلى جانب 56 من شهدائنا فقد الجيش السوري الحر مئات الشهداء”.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه أيضًا الولايات المتحدة وأوروبا بأنه منظمة محظورة.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردًا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وأدى هذا التمرد إلى مقتل نحو 40 ألف شخص.