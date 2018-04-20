قتيل و10 مصابين في إطلاق نار بأمريكا

قتل شخص وأصيب 10 آخرون، اليوم الجمعة؛ إثر إطلاق نار وقع أمام شركة تجارية في مدينة ماياغيز، غربي بورتوريكو الأمريكية.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، عن مسؤولين بالشرطة، أنّ إطلاق النار أسفر عن مقتل شاب (17 عامًا) وإصابة 10، بعد إطلاق شخص النار على جمع من الناس أمام شركة تجارية.

وأضاف المسؤولون، أنه لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى الساعة (13:50 ت.ع)، ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل، وفق المصدر ذاته.

وجاء إطلاق النار في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الأمريكية للحد من زيادة معدلات جرائم القتل.

وقال مسؤولون، إن 213 شخصًا قد لقوا حتفهم إثر جرائم قتل منذُ مطلع العام الحالي، وذلك مقارنة بمقتل 199 شخصًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد بورتوريكو، إقليمًا من الجزر التابع للولايات المتحدة، شمال شرق البحر الكاريبي، واسمها الأصلي “دولة بورتوريكو الحرة المرتبطة”.