أمريكا تطور صواريخ كروز أسرع من الصوت 

اختارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) لتصميم نموذج لصاروخ كروز أسرع من الصوت، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز سلاح الجو الأمريكي.

وذكرت مجلة “Defence News” الأمريكية أن واشنطن تسعى لتطوير الصاروخ المذكور لصالح سلاح الجو الأمريكي.

ووفقًا للمجلة، فإن البنتاغون على استعداد لتخصيص 928 مليون دولار (قيمة المشروع التقديرية) للشركة.

فيما لم يتم الكشف عن مدة العقد، بحسب المصدر نفسه.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، في بيان، إن “هذا المشروع هو إجراء من بين اثنين لإنشاء أسلحة تفوق سرعة الصوت”.

وحول الإجراء الآخر، لفتت المتحدثة أنه “مشروع مشترك بين القوات الجوية ومكتب مشاريع البحوث المتقدمة في وزارة الدفاع (DARPA)، والذي بموجبه يجب تطوير نموذج أولي من أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول عام 2023”.

وأضافت ستيفانيك أن الدفعة الأولى من قيمة المشروع التقديرية سوف تسدد خلال الأسابيع القليلة القادمة.