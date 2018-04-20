الشرطة تفض اعتصامًا طلابيًا منذ أيام في إحدى جامعات باريس

فضّت الشرطة الفرنسية في وقت مبكر، اليوم الجمعة، اعتصامًا طلابيًا في جامعة تولبياك، التي تكتسب أهمية رمزية في تحرك الطلاب احتجاجًا على تغيير معايير الانتساب إلى الجامعات العامة.

واقتحم مئة شرطي على الأقل حرم الجامعة الواقع في برج من 22 طابقًا في جنوب باريس ويحتله الطلاب منذ 26 آذار/مارس الماضي، حيث تعرّضوا للرشق بالزجاجات وغيرها من المقذوفات في أجواء من التوتر الشديد.

وقامت الشرطة في البدء بتطويق الموقع، وقال أحد الطلاب: “لم نقاوم”.

وأشاد وزير الداخلية جيرار كولومب في بيان بـ”نجاح العملية في إطار من التدخل الدقيق”.

وكان جورج حداد رئيس جامعة “باريس -1 السوربون” التي تشرف على تولبياك، قد طلب تدخل قوات الأمن منذ التاسع من نيسان/أبريل إذ أعرب عن القلق من الوضع بعد العثور على زجاجات حارقة في المكان.

ومنذ عدة أسابيع يمنع التحرك الطلابي الوصول بشكل تام إلى أربع جامعات، بينما تشهد نحو عشرة مواقع (من أصل 400) بلبلة من قبل طلاب يعارضون إصلاح الجامعات إذ يقولون إنه سيؤدي إلى “انتقاء” مقنع.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد، اعتبر الأحد، أن الطلاب المعارضين لمشروع القانون “أقلية في الغالب”، وندّد بأعمال عنف “غير مقبولة” غالبًا ما يقوم بها “عناصر شغب محترفون”.