منظمة “إيتا” الانفصالية الإسبانية تنهي 6 عقود من العمل المسلح وتعتذر لضحاياها

نشرت الصحيفة الباسكية الإسبانية “غارا” اليوم الجمعة، بلاغًا صادرًا عن منظمة “إيتا” الانفصالية السرية، تعتذر فيه عن كل الألم الذي سببته لضحاياها خلال نضالها المسلح الذي دام سنوات.

وجاء في البلاغ: “لقد تسببنا في الكثير من الألم والخسائر التي لا تعوّض، ونريد أن نعبّر عن احترامنا للأموات، وضحايا حركة إيتا، نحن بكل صدق آسفون”.

ويأتي هذا البلاغ قبل إعلان حل الحركة نهائيًا، بعد صراع مسلح دام سنوات مع السلطة الإسبانية للمطالبة بانفصال إقليم الباسك.

وكانت الحركة قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 ابتعادها نهائيًا عن العنف، وفي 7 أبريل/ نيسان 2017 وضعت أسلحتها وأخبرت السلطات الإسبانية بمخازنها، ويتوقع الإعلان عن حل المنظمة السرية نهائيًا قبل حلول فصل الصيف.

وتأسست حركة “إيتا” الباسكية المسلحة عام 1959، في ظل نظام الجنرال فرانشيسكو فرانكو، وتسبّبت في مقتل 829 شخصًا وآلاف المصابين، إضافة إلى العديد من الاختطافات المصحوبة بالابتزاز.