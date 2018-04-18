بدء إعداد جدول زمني للانتخابات المبكرة في تركيا

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية إنهم بدؤوا إعداد جدول زمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة.

وقال سعدي غوفن: إنه “بخصوص الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بدأنا الأربعاء بإعداد جدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وسننتهي منه خلال يومين”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لغوفن تطرق خلالها إلى الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

وأضاف غوفن: “سنطلب من المحكمة العليا وثائق وسنوضح أي الأحزاب يحق لها المشاركة في الانتخابات”.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها مشاكل بخصوص سير العملية المتعلقة بالجدول الزمني للانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة ستجرى في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلًا من 2019.