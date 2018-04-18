بعد انتهاء صلاحية اتفاق عبور الأجواء.. أمريكا تبلغ موسكو بأن لا عقوبات جديدة عليها

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفارة الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط فورية لفرض عقوبات جديدة على موسكو، وفق ما ذكرته وكالات أنباء روسية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله، “يمكنني تأكيد أن الولايات المتحدة أبلغت السفارة الروسية أنه لن يجري فرض عقوبات جديدة في الوقت الراهن”.

إلى ذلك بدأت شركات الطيران الأمريكية تحويل مسار رحلاتها بعيدًا عن الأجواء الروسية قبل ساعات من انتهاء صلاحية اتفاق السماح بعبور الأجواء بانتظار توقيع اتفاق جديد، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت.

وتعبر عشرات الطائرات الأمريكية يوميًا سماء روسيا في أقصر مسار مجزٍ إلى جنوب آسيا، لكن تصاريح العبور انتهت في الساعة 19:59 (23,59 ت غ) أمس الثلاثاء.

وقالت نويرت للصحافيين مساء الثلاثاء، أن السفير في موسكو جون هنتسمان، يجري مباحثات مع المسؤولين الروس لتيسير المفاوضات مع شركات الطيران الأمريكية في روسيا بعد إلغاء مباحثات كان ينبغي أن يجريها مسؤولون في هيئة الطيران المدني الروسية في واشنطن.

وقالت نويرت، إن الروس لم يوضحوا لماذا ألغوا اللقاءات في مقر الخارجية الأمريكية، لكن القرار جاء بعد الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية على سوريا، التي أغضبت موسكو.

وأضافت أن بعض شركات الطيران تغيِّر مسار رحلاتها لأنها قلقة بسبب انتهاء المدة، مؤكدة “لا نريد مثل هذه الاضطرابات على حركة الطيران التجاري”، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى إمكانية التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة.

وأضافت أنه تم تكثيف الاتصالات بمشاركة السفير الأمريكي في تيسير المفاوضات بين ممثلي شركات الطيران والمسؤولين الروس. لكنها قالت إن “روسيا لم تعلن بعد إن كانت ستمدد التصاريح، لكن الحكومة الروسية قالت لسفارتنا: لا تهلعوا، لن نقوم بما يسبب الضرر لقطاع الطيران الأمريكي”.

وتابعت “نأمل أن يكون الأمر كذلك. نتوقع رد روسيا في وقت لاحق اليوم. نأمل أن يلتزموا بذلك”.