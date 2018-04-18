مدير المخابرات الأمريكية يجتمع سرا مع زعيم كوريا الشمالية

قال مسؤولون أمريكيون يوم الثلاثاء إن مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية الأمريكية والمرشح لتولي وزارة الخارجية قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية خلال عطلة عيد القيامة والتقى مع زعيمها كيم جونج أون لبحث قمة مزمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجعلت الزيارة بومبيو أكبر مسؤول أمريكي على الإطلاق يُعرف أنه التقى مع كيم وتقدم أقوى إشارة حتى الآن على استعداد ترامب ليكون أول رئيس أمريكي في السلطة يجتمع مع زعيم كوري شمالي.

وقال مسؤول أمريكي كبير اطلع على مضمون الزيارة إن محادثات بومبيو عززت اعتقاد ترامب بأن من الممكن إجراء مفاوضات بناءة مع كوريا الشمالية حول برامجها النووية والصاروخية لكن ذلك غير مضمون.

وذكر مسؤول أمريكي ثان أن الزيارة رتبها مدير المخابرات الكورية الجنوبية سوه هون مع نظيره الكوري الشمالي كيم يونج تشول وكان الهدف منها تقييم ما إذا كان كيم مستعدا لعقد محادثات جادة.

وأضاف أن بومبيو، أحد أقرب المستشارين إلى ترامب، عاد ليقول إنه يجدر المضي قدما في إمكانية عقد قمة، لكنه أضاف أنه لم يتم تحديد موقع من بين قوائم الخيارات.

وطلب المسؤولان عدم الكشف عن اسميهما.

وكشف الرئيس الأمريكي في وقت سابق يوم الثلاثاء عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة “على مستويات رفيعة للغاية” مع كوريا الشمالية في محاولة لترتيب قمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي.

وردا على سؤال حول زيارة بومبيو قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض “الإدارة لا تعلق على أسفار مدير المخابرات المركزية”.

جاء إعلان ترامب عن المحادثات مع كوريا الشمالية خلال التقاط صور تذكارية له مع ضيفه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مستهل يومين من المحادثات بمنتجع الرئيس مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.