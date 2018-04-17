البيت الأبيض ينفي وجود “التباس” في موقف واشنطن بشأن عقوبات روسيا

قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي،لاري كادلو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت سلسلة من العقوبات على روسيا، وتدرس اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل، مضيفًا أنه لا يوجد التباس في موقف البيت تجاه موسكو.

ومضى كادلو في إفادة في مارالاجو، حيث من المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى القول: “أعتقد أن القضية هنا هي أن لدينا سلسلة من العقوبات، وعقوبات إضافية قيد البحث، ولكن لم يتم تحديدها”.

وجاءت تصريحات كادلو بعد أن قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، يوم الأحد، إن “فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أصبح وشيكًا”، لكن ما لبث الرئيس، دونالد ترامب، أن أجّل يوم الإثنين، اتخاذ إجراء آخر بحسب ما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وقالت هيلي يوم الأحد إن “واشنطن تعد عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد”.

وصرح مسؤول أمريكي كبير يوم الإثنين، أن ترامب أرجأ فرض عقوبات جديدة على روسيا، ومن غير المرجح أن يوافق على فرضها إلا إذا شنَّت موسكو هجومًا إلكترونيًًا جديدًا، أو قامت بعمل استفزازي آخر.