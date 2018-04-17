فرنسا: سوريا أصبحت عاجزة عن صنع أسلحة كيميائية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن كل المؤشرات تحمل على الاعتقاد” بأن سوريا لم تعد قادرة على صنع أسلحة كيميائية، متوعدًا في الوقت ذاته بأنه إذا استخدمت دمشق مثل هذه الأسلحة مرة جديدة، فلن تتردد فرنسا وحلفاؤها في توجيه ضربات جديدة.

وأشار لودريان ردًا على سؤال خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة “فرانس إينفو”، أنه “في آب/أغسطس 2013 تعهد نظام بشار الأسد بتدمير مجمل ترسانته الكيميائية؛ لكن تبين أنه لم يدمر كل ما لديه”.

وأضاف: “يظهر جليًا لبشار الأسد أنه لو حصل أن اجتاز هذا الخط الأحمر مرة جديدة، فإن الرد سيكون بالطبع مماثلًا”.

وتابع أن “المسألة هي مسألة السلاح الكيميائي. لم نعلن الحرب على بشار الأسد أو حلفائه. كل ما قمنا به هو التحرك بحيث لم يعد السلاح الكيميائي مستخدمًا، ولا يضاف هوله إلى محنة الشعب السوري”.

وأكد أنه “حين تقطع فرنسا تعهدات فهي تفي بها وإذا لم يتم الالتزام بهذه التعهدات فستضرب لفرض احترامها”.

وأعرب عن أمله في أن تمهد الغارات الجوية التي نفذها الطيران الأميركي والفرنسي والبريطاني فجر السبت، على مواقع تابعة لنظام دمشق ردًا على هجوم كيميائي مفترض على مدينة دوما قرب دمشق، لحلحلة عملية التسوية السياسية المتعثرة حاليًا للنزاع السوري برعاية الأمم المتحدة.