فرنسا تسحب “وسام الشرف” الذي منحته للأسد

أفادت مصادر مقربة من قصر الإليزيه أن فرنسا تنوي سحب وسام الشرف الذي منحته للرئيس السوري بشار الأسد، خلال عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تلك المصادر قولها إن “الإليزيه يؤكد بدء إجراء تأديبي بسحب وسام الشرف الممنوح لبشار الأسد”.

وكانت أوساط سياسية وأكاديمية فرنسية قد طالبت في وقت سابق، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشطب اسم بشار الأسد من قائمة الحائزين على وسام جوقة الشرف، الذي يعد أعلى تكريم تمنحه فرنسا.

ورأت تلك الأوساط أن الوسام الممنوح للرئيس السوري المتهم بقتل شعبه، “يلطخ شرف فرنسا”.

وكان الأسد قد نال وسام جوقة الشرف من مرتبة “الصليب الأكبر” في 2001 خلال زيارة رسمية له لباريس.

وتسلم الأسد الابن الحكم خلفًا لوالده حافظ الأسد الذي توفي في حزيران/ يونيو 2000.

وشاركت فرنسا مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فجر السبت الماضي، في توجيه ضربات صاروخية ضد مواقع عسكرية للنظام السوري.

و”وسام جوقة الشرف” أنشأه القائد الفرنسي المعروف نابليون بونابرت في العام 1802، وينقسم إلى خمس رتب هي رتبة فارس، رتبة ضابط، رتبة قائد، رتبة قائد عظيم ، رتبة الصليب الأكبر، وهذه الأخيرة هي الأعلى قيمة.

ومن بين الشخصيات المعروفة التي نالت هذا اللقب الزعيم الفرنسي الراحل شارل ديغول، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل المغربي محمد السادس، والرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافل، وأمير البحرين الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، والرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين، والملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، والخديوي اسماعيل، والمناضل عبد القادر الجزائري.. وسواهم من الشخصيات والزعماء والقادة الذين تركوا بصمة في تاريخ بلادهم.