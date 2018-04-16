الجبل الأسود.. الإعلان رسميًا عن فوز “ديوكانوفيتش” بالرئاسة

أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية الجبل الأسود، اليوم الإثنين، رسميًا فوز رئيس حزب الاشتراكيين الديمقراطيين “ميلو ديوكانوفيتش” بالرئاسة، بعد حصوله على 53.9% من الأصوات في انتخابات أمس.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن ديوكانوفيتش الذي تولى منصب رئاسة الوزراء 6 مرات سابقًا والرئاسة مرة، فاز بالرئاسة من الجولة الأولى، التي تنافس فيها 7 مرشحين.

وأشارت إلى عدم الحاجة للتوجه لإجراء جولة ثانية من الانتخابات؛ بسبب حصول ديوكانوفيتش (56 عامًا) على ما نسبته فوق 50%، وبيّنت أن نسبة المشاركة بلغت 63.9%.

وفي 20 مايو/ أيار المقبل، تنتهي ولاية الرئيس الحالي “فيليب فونانوفيتش”، ليتسلم بعدها ديوكانوفيتش الرئاسة لفترة ممتدة لخمس سنوات.

وفي وقت سابق اليوم، قال “ديوكانوفيتش”، المعروف بميوله للغرب، إنّه لن يخيّب آمال شعبه وستكون التنمية الاقتصادية من أولوياته، وذلك في خطاب ألقاه بمقر حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، عقب الإعلان عن النتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.