ماي أمام البرلمان البريطاني: الضربات في سوريا ليست تنفيذًا لأوامر ترامب

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمام البرلمان، اليوم الإثنين، إن قرار بريطانيا توجيه ضربات جوية ضد سوريا كان من أجل المصلحة الوطنية للبلاد، وليس نتيجة ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت ماي: “لم نفعل هذا لأن ترامب طلب منا ذلك .. فعلناه لاعتقادنا أنه الشيء الصائب ولسنا وحدنا.. ثمة تأييد دولي على نطاق واسع للإجراء الذي اتخذناه”.

وأوضحت أن بريطانيا “مصممة على الحيلولة دون أن يصبح استخدام الأسلحة الكيماوية أمرًا طبيعيًا، وذلك ردًا على أسئلة في البرلمان بخصوص قرارها الموافقة على شن ضربات جوية على سوريا”.

وعندما سئلت إن كان من الممكن أن تأمر بضربات جديدة إذا تبين استخدام أسلحة كيماوية في المستقبل، قالت ماي: “يجب ألا يشك أحد في عزمنا على التأكد من أننا لا يمكن أن نقبل بوضع يصبح فيه استخدام الأسلحة الكيماوية أمرًا طبيعيًا”.