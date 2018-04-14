مخاوف إسرائيلية من بيع روسيا صواريخ “إس – 300” لسوريا

عبّر مسؤولون إسرائيليون، عن تخوفهم من إعلان موسكو عزمها دراسة بيع دمشق منظومة الصواريخ المتطورة (إس – 300)، عقب تعرض سوريا اليوم السبت، إلى ضربات من قِبل أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنّ “القادة الإسرائيليين يأخذون قرار روسيا هذا على محمل الجد، الأمر الذي جعلهم يبدأون التفكير بوضع آلية أمنية جديدة ومختلفة”.

وعبّر مسؤول أمني إسرائيلي – لم تذكر الصحيفة اسمه- عن “قلقه من القرار الروسي”، قائلًا:”إنّ بيع موسكو أنظمة الأسلحة المتقدمة لسوريا سيجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي العمل في المنطقة، والتحرك بحرية وسهولة”.

وكان رئيس مديرية الأركان العامة الروسية، الجنرال سيرغي رودوسكي، أعلن أنّ بلاده ستدرس بيع سوريا منظومة صواريخ بعيدة المدى من نوع (إس -300)، كجزء من آلية تطوير منظومة دفاعها الجوي.

وقال رودوسكي:”إنّ روسيا قد تعيد النظر في قضية توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية (إس-300) إلى سوريا، حيث أن العدوان الثلاثي ضد سوريا اليوم، قد يدفع موسكو للرد بهذه الطريقة”.

ويعتبر (إس – 300) أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا، إذ يُعرف بمقدرته على اعتراض الطائرات، والصواريخ البالستية، وكذلك صواريخ كروز، على ارتفاعات تزيد على 150 كلم.