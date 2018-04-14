فرنسا: الهجوم أضعف بشدة قدرة سوريا على إنتاج أسلحة كيميائية

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي:”إن قدرة النظام السوري على إنتاج الأسلحة الكيميائية، وتخزينها أُضعفت بشدة بعد الضربات الجوية التي نفذتها القوات الفرنسية، والأمريكية، والبريطانية، السبت.”

وقالت بارلي:”إن بعض الضربات استهدفت موقعين كان نظام بشار الأسد يستخدمهما لتخزين الأسلحة الكيميائية، وتجهيزها، بالقرب من مدينة حمص السورية.”

وأضافت بارلي خلال مؤتمر صحفي:”المهمة تكللت بالنجاح، والأهداف اختيرت بعناية، وألاحظ أنه لم تقع أحداث بين قواتنا، والقوات الأخرى النشطة في المنطقة”.

وقال رئيس أركان الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر:”إن فاعلية أنظمة الدفاع الجوي السورية كانت محدودة للغاية”، مضيفًا أن روسيا لم “تفعّل” عتادها المنتشر في سوريا.