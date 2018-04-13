أمريكا تقول إنها واثقة بأن سوريا مسؤولة عن الهجوم الكيماوي في دوما

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة واثقة تمامًا بأن سوريا نفذت هجومًا كيماويًا في مدينة دوما، قائلًا: إن “المعلومات الأمريكية تُظهر أن مزاعم روسيا بأن الهجوم مختلق غير صحيحة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، للصحفيين عندما سئلت عن المزاعم الروسية: “معلوماتنا تفيد بالعكس.. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك”.

وأضافت: “نحن على ثقة تامة بأن سوريا مسؤولة”. وقالت إن تقاعس روسيا عن وقف سوريا “جزء من المشكلة”.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها دليل “على قدر عالٍ من المصداقية” بأن الحكومة السورية نفذت الهجوم الأخير في دوما، لكنها لا تزال تعمل لتحديد مزيج المواد الكيماوية المستخدم في الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في إفادة صحفية: “نستطيع القول إن الحكومة السورية تقف وراء الهجوم”، وعندما سئلت إن كانت الولايات المتحدة لديها دليل على ذلك أجابت: “نعم”.