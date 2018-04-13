في كتاب جديد.. المدير السابق لـ”FBI” يصف ترامب بـ”عراب المافيا الكذاب بالفطرة”

نشر موقع “باز فيد” الأمريكي، اليوم الجمعة، مقاطع من كتاب لجيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، سيصدر، الثلاثاء القادم، يصف فيه الرئيس دونالد ترامب بسلسلة من الأوصاف الفظة.

وبحسب الموقع فإن كومي يصف ترامب بأوصاف مثل: أنه “عراب مافيا، وزعيم غير أخلاقي وكذّاب بالفطرة، وغير ملتزم بالصدق وتحركه الأنانية، ويريد من الآخرين الولاء الشخصي له”.

وقال الموقع الإخباري، إنه حصل على نسخة ما قبل النشر من الكتاب المسمى “ولاء أعلى.. الحقيقة والأكاذيب والقيادة”.

وفي الكتاب يروي كومي قصته عن لقاءاته مع ترامب منذ أن أدلى بشهادته في الكونغرس، العام الماضي، بخصوص العلاقات المزعومة للروس في دعم حملة ترامب الانتخابية.

ويسرد الكتاب إنكار ترامب خلال اجتماع مع كومي مزاعم وردت في ملف حول سلوكه المزعوم مع محترفات الدعارة في موسكو عام 2013.

ومن بين تلك المزاعم أن الروس صوروا ترامب وهو يتفاعل مع محترفات الدعارة، وقام ضابط المخابرات البريطاني كريستوفر ستيل بتجميع تلك المزاعم في ملف، ولكن لم يتم التحقق من ذلك.

وكان الرئيس ترامب أقال كومي في أيار/مايو 2017، وهي الخطوة التي أدت بوزارة العدل إلى فتح تحقيق في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات.