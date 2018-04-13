المفوضية الأوروبية تطالب فيسبوك بـ”التعاون الكامل” مع المحققين

المصدر: أ ف ب

دعت المفوضية الأوروبية الخميس، فيسبوك، إلى “التعاون الكامل” مع المحققين الأوروبيين، بعد فضيحة تتعلق بنقل بيانات مستخدمي فيسبوك الشخصية إلى شركة “كامبريدج أناليتيكا” الخاصة.

وقالت المفوضة الأوروبية للمسائل القضائية، فيرا جوروفا، بعد إجرائها حديثًا “بناءً ومفتوحًا” مع نائبة رئيس مجموعة فيسبوك شيريل ساندبرغ، إن “ما يقلقني خصوصًا، هي معلومات المواطنين الأوروبيين الذين طاولتهم الفضيحة”.

وأضافت جوروفا: “أكدت لفيسبوك ضرورة التعاون الكامل مع المحققين الأوروبيين”، مشيرة إلى أنها “نصحت بأن يوافق الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زاكربرغ على دعوة من أجل أن يحضر أمام البرلمان الأوروبي لشرح الموقف”.

وبسبب تراكم الجدالات والانتقادات، قدم “فيسبوك” في الأيام الأخيرة حججًا كثيرة لـ”أخطائه السابقة” ووعد بتحسين أدائه.

ويواجه فيسبوك أزمة منذ فضيحة جمع “كامبريدج اناليتيكا” بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين من أجل إمالة كفة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في العام 2016.