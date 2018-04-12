ترامب يجتمع مع مستشاريه دون قرار نهائي حول سوريا

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهى اجتماعه مع فريق الأمن القومي، “دون اتخاذ قرار نهائي بشأن سوريا”.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان: إن “إدارة الرئيس الأمريكي ستواصل تقييم المعطيات الاستخباراتية والتشاور مع الحلفاء والشركاء”، بحسب موقع “Washington Examiner” الأمريكي.

ووفق المصدر ذاته، فإن ترامب سيجري هذا المساء اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

وفي وقت سابق من الخميس، قال ترامب إنه سيعقد اجتماعًا بشأن سوريا، الخميس، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان “قريبًا” عن قرارات بشأن الضربة المرتقبة لنظام بشار الأسد.

وقُتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.

وتحمّل الولايات المتحدة دمشق مسؤولية هجوم دوما، فيما تصر روسيا، الداعمة للنظام السوري، على أن هذا الهجوم مجرد شائعات.

وتعهد ترامب، الإثنين الماضي، باتخاذ قرار بشأن الرد على هجوم “دوما” في غضون 24 إلى 48 ساعة” دون تحديد طبيعة الإجراء”.

لكن الرئيس الأمريكي قال، الخميس، في تغريدة على “تويتر”، إنه “لم يحدد أبدًا موعد شن ضربة في سوريا”، مضيفًا أن “الضربة قد تكون قريبة جدًا أو في وقت أبعد”.