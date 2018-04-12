ترامب ينفي نيته إقالة المحقق “مولر”‎

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، صحة ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول نيته إقالة روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية “التدخل الروسي” في الانتخابات الأمريكية 2016.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “لو كنت أرغب في إقالة مولر في ديسمبر، كما أفادت نيويورك تايمز الفاشلة، لقمت بإقالته” وأضاف “مجرد خبر كاذب من صحيفة متحيزة”.

والثلاثاء الماضي، أشارت “نيويورك تايمز” أن ترامب سعى لإقالة مولر في ديسمبرالماضي.

وذكرت الصحيفة أن ترامب أبلغ مستشاريه في ذلك الوقت بـ”ضرورة إنهاء التحقيق الذي يجريه مولر في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية”.

وهاجم ترامب، الشهر الماضي، مولر وشكك في “عدالة” تحقيقاته.

وعينت وزارة العدل الأمريكية روبرت مولر، في 17 أيار/مايو 2017، مدعيًا عامًا للتحقيق في قضية “التدخل الروسي”.

وتنظر التحقيقات الأمريكية بالتدخل الروسي في الانتخابات التي فاز بها ترامب، في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو أن ترامب عرقل تحقيقًا حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، جيمس كومي، مايو 2017

وسبق أن أعلن ترامب نيته عدم إقالة مسؤولين في إدارته، لكنه أقالهم في نهاية المطاف، ومنهم وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون الذي أقاله ترامب في مارس المنصرم.