أولوند يحذّر ماكرون: لا تنسى أن الفرنسيين أعدموا ملكهم‎

حذّر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولوند خليفته إيمانويل ماكرون، المحب لمظاهر الأبهة، قائلًا: “لا تنسى أن الطبقة المالكة في فرنسا أُعدمت بالمقصلة”.

وفي مقتبسات من كتابه الجديد (دروس السلطة)، يتحدث السياسي الاشتراكي عن الأعوام الخمسة التي قضاها في السلطة والتي انتهت بأن أصبح أول زعيم فرنسي في التاريخ الحديث لا يسعى لإعادة انتخابه.

وكان قرار أولوند مدفوعًا بعدم شعبيته. وهاجم أولوند ما وصفه بالأسلوب المتعجرف الذي ينتهجه ماكرون، وزير الاقتصاد السابق في حكومته، منذ تولى الرئاسة في مايو/أيار الماضي.

وأشار أولوند لمجلة (لوبس) قبل صدور كتابه، أمس الأربعاء، إلى أنه “يجب ألا ينسى أبدًا من يقولون إن الناس يتطلعون لأن يحكمهم ملك أنهم في بلد قطع رأس ملكه”.

ومنذ انتخابه قام ماكرون بأمور لها طابع ملكي لإضفاء لمسة من العظمة على رئاسته مثل إلقاء خطاب الفوز في الانتخابات في متحف اللوفر وقراره مخاطبة نواب البرلمان في قصر فرساي الذي كان مقر العائلة المالكة السابقة.

وأعدم الملك لويس السادس عشر، وهو آخر ملك عاش في القصر، في وسط باريس بالمقصلة عام 1793 خلال الثورة الفرنسية، وأُعدمت زوجته ماري أنطوانيت أيضًا بالمقصلة في العام نفسه.

وفي سلسلة انتقادات اتهم أولوند أيضًا ماكرون بتعميق عدم المساواة في المجتمع بخفض للضرائب يساعد الأثرياء والشركات، وبإصلاحات للسياسات دفعت المنتمين لتيار اليسار لوصف المصرفي السابق بأنه “رئيس الأثرياء”.

وكتب أولوند في كتابه، بعد صمت استمر منذ انتهاء رئاسته في مايو/أيار الماضي: “قللت حكومتي من عدم المساواة أما هذه الحكومة فتزيده”.

يأتي سيل انتقادات أولوند مع اقتراب ماكرون من إكمال عامه الأول في السلطة، وفي وقت يدافع فيه عن إصلاحات تهدف لإعادة تشكيل الاقتصاد الفرنسي. لكن هذه الإصلاحات أذكت حالة الاستياء المتزايدة بين عمال السكك الحديدية والطلاب وموظفي القطاع العام والمتقاعدين.