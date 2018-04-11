مقتل شخصين إثر انفجار “جسم غريب” غرب إيران (صورة)

قتل شخصان وأصيب آخر بجروح، مساء الأربعاء، إثر انفجار “جسم غريب” في مدينة “خرم آباد” مركز محافظة لرستان غرب إيران التي تقطنها أغلبية من “اللورد” الذين يعتبرون جزءًا لا يتجزأ من الأكراد.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة لرستان رضا آريا، لوكالة أنباء “مهر”، إن “انفجار جسم غريب ومشبوه في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أدى إلى مقتل اثنين من المواطنين، وإصابة آخر بجروح خطيرة”.

وأضاف آريا أن “قوات الشرطة هرعت فورًا للمكان بعد سماع صوت الانفجار”.

وأكد أن “قوات الشرطة فتحت تحقيقًا بالحادث لمعرفة أسباب الانفجار”، مرجحًا أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات اليوم الخميس.