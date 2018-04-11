في سباق مع الوقت.. الكونغرس يشرع في إجراءات تحمي المحقق موللر من غضب ترامب

شرعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الامريكي بإجراءات تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في عزل المحقق الخاص روبرت موللر الذي يتولى ملف التدخل الروسي المزعوم ، بحملة الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

ونقلت نشرة ّ ذي هيل” المتخصصة بالكونغرس، اليوم الأربعاء، أن رئيس اللجنة تشاك غراسلي(جمهوري) يريد إدراج لائحة تحصين موللر على جدول أعمال يوم غد الخميس.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عاد الرئيس ترامب لانتقاد موللر في أعقاب أوامره بتفتيش مكتب المحامي الخاص لترامب، وهو الإجراء القانوني الذي وصفه ترامب بأنه “اصطياد شياطين” معممًا انطباعًا بأنه عاد للتفكير بإقالة موللر.

وقالت النشرة إنه حتى لو أقرت لجنة الشيوخ منع الرئيس من إقالة موللر بدعوى أن ذلك اختراق للدستور وتجاوز على صلاحيات الكونغرس، فإن استكمال نفاذ اللائحة يحتاج إلى وقت قد يستغله ترامب بطرد المحقق الخاص.