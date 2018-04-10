وزير الدفاع الإيراني: فريق أمريكي يعمل كالساعة لاستهداف اقتصادنا

زعم وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن فريقا من 500 عضو في وزارة الخزانة الأمريكية يكافح من أجل ضرب الاقتصاد الوطني الإيراني، مشيرًا إلى أن هذا الفريق منسق في عمله ويعمل كالساعة السويسرية.

ونقلت وكالة القوات المسلحة الإيرانية “دفاع برس” عن العميد حاتمي خلال اجتماعه بمسؤولين في محافظة زنجان شمال غرب إيران قوله “إننا نواجه اليوم وضعًا يحاول الأعداء فيه الإيحاء بأن نظام الجمهورية الإسلامية لا يتمتع بالكفاءة اللازمة، وهم لا يريدون أن يستمر هذا النظام وكانوا يريدون إسقاطه منذ السنة الأولى للثورة”.

وأضاف “هم يريدون الثورة أن تنتهي قبل إكمالها أربعين عامًا، لكننا واثقون من أنها مستمرة لمئات السنين حتى يظهر الإمام المهدي (وهو الإمام الثاني عشر وتعتقد الشيعة بأنه غائب وسيظهر آخر الزمان)”.

وقال وزير الدفاع الإيراني من وصفهم بـ”أعداء بلاده بأنهم مصممون على تحقيق أهدافهم، وقد خصصت وزارة الخزانة الأمريكية 500 عضو كفريق يواصل مناقشة اقتصادنا واستهدافه”، مضيفًا إن “هذا الفريق الأمريكي منسق بحيث يعمل مثل الساعة السويسرية”.

وشدد العميد أمير حاتمي على أن الحكومة الإيرانية وضعت في برنامجها الجديد القضاء على الفقر وتطوير العدالة الاجتماعية، عبر تطبيق البرنامج الذي أعلن المرشد علي خامنئي مع بداية العام الإيراني الذي أسماه “عام دعم البضائع الإيرانية”.