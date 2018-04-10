فرنسا: إذا ثبت تجاوز الخط الأحمر في سوريا سنرد

توعدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنها “سترد” إذا ثبت شن النظام السوري هجومًا كيماويًا قاتلًا في بلدة دوما بالغوطة الشرقية، مطلع الأسبوع.

وتمثل مسألة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا قضية شائكة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي حذر من أن استخدام الأسلحة الكيماوية في القتل يمثل “خطًا أحمر” يمكن أن يثير رد فعل فرنسيًا حتى وإن كان أحاديًا.

وقال مساعدوه إن “الرد العسكري يتوقف على تقديم المخابرات الفرنسية أدلة تثبت استخدام أسلحة كيماوية قاتلة وسقوط قتلى، والرد السريع سيتم على الأرجح بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو، لمحطة إذاعة (أوروبا1): “الرئيس قال وأكد مرارًا وتكرارًا إنه إذا حدث تجاوز الخط الأحمر وثبت من الفاعل فإن ذلك سيقود إلى رد”.

وتحدث ماكرون مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، للمرة الثانية في يومين، بعد أن اتفق الرئيسان على أن سلاحًا كيماويًا استخدم.

وأشارت جماعة إغاثة طبية سورية إلى أن 60 شخصًا على الأقل قتلوا، منهم نساء وأطفال.

ووعد ترامب أمس الإثنين برد سريع وقوي. وأوضح مسؤولون فرنسيون أنهم ينسقون الرد مع حلفائهم، وأنهم يدرسون جميع الخيارات.