ولايتي: استهداف إسرائيل لقاعدة جوية سورية “لن يمر دون رد”

قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة عسكرية في سوريا “جريمة إسرائيلية لن تمر دون رد”.

جاءت تصريحات ولايتي تلك لدى وصوله إلى العاصمة السورية دمشق.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح لدى وصوله إلى البرازيل، اليوم، قائلاً إن “الولايات المتحدة والكيان الصهيوني طالما تدخلا لرفع معنويات الإرهابيين في سوريا”.

وأشار في تصريحه الذي نقلته وكالة (أرنا) الإيرانية، إلى أن “الولايات المتحدة تستغل المزاعم حول هجوم كيميائي في دوما بالغوطة الشرقية؛ بهدف البحث عن ذريعة للعدوان على سوريا”.