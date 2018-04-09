ربما بنهاية اليوم الإثنين.. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارًا بشأن سوريا

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، بالهجوم المزعوم بالغاز السام على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، معلنًا أنه سيتخذ قرارًا بشأن الرد ربما في نهاية اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع ترامب بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض، اليوم الإثنين، حيث قال “سأتخذ قرارًا بشأن الرد الأمريكي في غضون 24 إلى 28 ساعة”.

وقال الرئيس الأمريكي، “إذا كانت روسيا، أو سوريا، أو إيران، أو جميعهم معًا، سنجد حلًا لذلك” موضحا أنه “يبحث الأمر عن كثب وبجدية وقوة مع الجيش”.

وأضاف “نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لما حدث، ولا يمكننا السماح بذلك أن يحدث” مشيرا إلى إمكانية تحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية الهجوم.

وبينما لم يحدد ترامب اليوم طبيعة الرد الأمريكي على الهجوم في دوما، لم يستبعد مستشار البيت الأبيض للأمن ومكافحة الإرهاب، توماس بوسرت في تصريحات صحفية أمس، أن تشن الولايات المتحدة هجوما صاروخيا ردا على الهجوم.

ويعقد ترامب اليوم اجتماعين في البيت البيض؛ أحدهما مع مساعديه للأمن القومي، والآخر مع كبار القادة العسكريين الأمريكيين حول العالم، بحضور وزير الدفاع جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد.

وتتزامن اجتماعات البيت الأبيض للقادة العسكريين مع تولي مستشار ترامب الجديد للأمن القومي، جون بلتون، مهام منصبه رسميا، والهجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية.

وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، السبت، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.

وقصفت الولايات المتحدة، في 7 أبريل/نيسان 2017، قاعدة الشعيرات الجوية في محافظة حمص (وسط سوريا)، باستخدام 59 صاروخ من طراز “توما هوك”، رداً على هجوم كيماوي نفذه نظام الأسد قبلها بثلاثة أيام في بلدة خان شيخون متسبباً في مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء.