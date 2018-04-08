كوريا الشمالية تبلغ أمريكا استعدادها لبحث نزع السلاح النووي

قال مسؤول أمريكي اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى استعدادها لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، عندما يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين أجروا اتصالات سرية في الآونة الأخيرة أبلغت خلالها بيونغيانغ رسالة مباشرة عن استعدادها لعقد القمة.

وحتى الآن كانت واشنطن تعول على تأكيدات كوريا الجنوبية بشأن نوايا كيم الذي من المقرر أن يلتقي ترامب مطلع الشهر المقبل.