إصابة فلسطيني بطلق ناري إثر اتهامه بمحاولة طعن إسرائيلي بـ”مفك”‎

المصدر: أ ف ب

زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن فلسطينيًا “حاول طعن إسرائيلي باستخدام مفك”، قرب محطة بنزين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، إلا أن أحد المارة أطلق عليه النار قبل أن ينفذ هجومه.

ووقع الحادث عند منطقة ميشور ادوميم الصناعية المرتبطة بمستوطنة معاليه ادوميم المجاورة، شرق مدينة القدس المحتلة، بحسب بيان الشرطة.

وأضاف البيان أن “شخصًا كان يمر بسيارته ولاحظ المهاجم وأطلق عليه النار”. ونقل الفلسطيني إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب مصدر طبي.

وتزايد التوتر على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة منذ بداية الاحتجاجات هناك في 30 اذار/مارس وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين وقتلت 30 منهم، بينما لم يقتل أي إسرائيلي. واندلعت مواجهات على نطاق ضيق في الضفة الغربية.