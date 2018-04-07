مصرع جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية “أباتشي”

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“، اليوم السبت، مصرع جنديين جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز “أباتشي” في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أن الحادثة وقعت مساء الجمعة، في مدينة فورت كامبل؛ مما تسبب بمصرع جنديين.

ووصل عدد الجنود الذين لقوا حتفهم هذا الأسبوع في 3 حوادث مماثلة بالولايات المتحدة إلى 7 ، حسب شبكة “إي بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الطائرة من طراز “اي اتش 64 اباتشي”، وتحطمت خلال رحلة تدريبية، مشيرًا إلى أن السلطات تحقق في سبب الحادث.