إيران تنفي التفاوض مع روسيا بشأن صواريخ “S400”

نفى السفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي، الجمعة، وجود مفاوضات بين بلاده وروسيا بشأن شراء منظومة “S400″الصاروخية الروسية، مؤكدًا أنه “حتى الآن لا توجد مفاوضات بين الجانبين”.

وقال السفير سنائي بحسب ما نقلت عنه وكالة “دفاع برس” التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، إنه “رغم التعاون بين طهران وموسكو في مجالات مختلفة خصوصًا فيما يتعلق بالتعاون العسكري، إلا إنه لم تكن هناك مفاوضات بشأن شراء وتسليم منظومة الصواريخ”.

وأكد السفير الإيراني بموسكو وجود تعاون فني وعسكري بين البلدين، مشيرًا إلى أن “تسليم روسيا إيران منظومة صواريخ” S300″ نقطة مهمة في التفاعلات بين الدفاع العسكري بين البلدين”.

ووصل وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الثلاثاء الماضي، إلى موسكو للمشاركة بمؤتمر أمني، وأجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، بشأن التعاون العسكري والتطورات في المنطقة.

وكان السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان، أعلن في منتصف فبراير/شباط الماضي 2017، أن موسكو انتهت في 2016 من تزويد إيران بمنظومة صواريخ ” S300″،وفق اتفاق مبرم بين البلدين تم التوقيع عليه 2007.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في مطلع أبريل/ نيسان العام الماضي، نجاحها في أول مرة لاختبار منظومة صواريخ ” S300″ الروسية.