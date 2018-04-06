إطلاق نار على منزل نائب أحوازي جنوب إيران (صور)

تعرض منزل النائب في البرلمان الإيراني عن مدينة “الفلاحية” التابعة لمحافظة الأحواز العربية، “ناصري نجاد” إلى إطلاق نار من قبل مجهولين فجر اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم، إن “منزل النائب ناصري نجاد عن مدينة الفلاحية بالأحواز تعرض إلى إطلاق نار فجر اليوم الجمعة من قبل مسلحين مجهولين”، دون أن “يتعرض أي شخص من عائلته إلى إصابات”.

وقالت وكالة أنباء “ركنا”، إن “سيارة النائب نجاد التي كانت مركونة داخل باحة منزله أصيبت بعدد من إطلاقات الرصاص، بالإضافة إلى إصابة 3 مركبات أخرى”.

وتواصل الشرطة في محافظة الأحواز العربية التعرف على الجهات التي قامت بإطلاق النار على منزل النائب ناصري نجاد.

ويرى مراقبون أن إطلاق النار على منزل النائب نجاد هي محاولة من السلطات الأمنية لاتخاذها ذريعة لمواجهة وقمع الاحتجاجات الشعبية في المناطق العربية منذ نحو عشرة أيام ضد الحكومة والنظام الإيراني بسبب إهانة التلفزيون الرسمي للعرب.

والنائب ناصري نجاد من القومية العربية ويسكن في مدينة الفلاحية، وهي إحدى مدن أقليم الأحواز، والتي ضمت إلى إيران بعد سقوط خزعل الكعبي آخر حكام الأقليم عام 1925.