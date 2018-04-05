ألمانيا تطالب تركيا وروسيا وإيران بـ”أفعال” لتحقيق السلام في سوريا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي في عمّان إنه لم يعلّق آمالًا كبيرة على القمة التي جمعت قادة تركيا، وروسيا، وإيران، مؤكدًا أن برلين تريد “رؤية أفعال” لا أقوال.

وأكد ماس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بالقول:”نرغب من الجميع المساهمة في إنهاء الحرب في سوريا في أقرب وقت، لكنني لم أعلق آمالًا على هذه القمة”.

واجتمع رؤساء: تركيا، وروسيا، وإيران، الأربعاء، وتعهدوا خلال قمة في أنقرة بالتعاون من أجل التوصل إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في سوريا، بحسب بيان صدر إثر القمة.

وقال ماس بحسب الترجمة الفورية لتصريحه بالألمانية:”سمعنا كلامًا كثيرًا، ونريد أن نرى أفعالًا الآن، ومساهمات لإنهاء الحرب في سوريا بشكل حقيقي”، مؤكدًا أن “الكلمات وحدها غير كافية”.

من جهته، بيّن الصفدي “أن قمة أمس أكدت قضايا نتفق معها بشكل رئيس في الأردن (…)، فالقمة أكدت على ضرورة حماية وحدة سوريا، واستقلالها، وتماسكها، وهذا أمر نتمسك به بشكل كبير”.

وأضاف:”القمة شددت على ضرورة التوصل إلى حلٍ سياسيٍ، بعد أن حسمت أنه لا حلَّ عسكريًا للأزمة، وهذا أمر نحن نؤيده أيضًا في الأردن”.

وأكد الصفدي:”أنه لا حلَّ للأزمة السورية دون توافق أمريكي-روسي”، مشددًا على أهمية تواصل الحوار.

وأوضح “أن الأسس التي أكد عليها اللقاء الثلاثي أمس (الأربعاء) فيما يتعلق بالحل السياسي، ووحدة سوريا، وتماسكها، أمور نرى أنها السبيل اللازم للتقدم نحو السلام”.

ووصل وزير الخارجية الألماني الأربعاء إلى الأردن في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يزور خلالها مخيم الأزرق للاجئين السوريين (نحو 90 كلم شرق عمان) كما سيلتقي عددًا من الجنود الألمان المتمركزين في المملكة.

ويستقبل الأردن 630 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمّان عدد من لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.