صحفية إسرائيلية: نتنياهو “رجل بلا عظام”

وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “برجل بلا عظام”، وأن الحكومة الإسرائيلية بقيادته لها ميزة مهمة تتمثل في القدرة على تطويع المواقف وتغيير المسار وقلب الأمور ما بين اللحظة والأخرى.

وقالت الصحفيّة الإسرائيلية “سيما كدمون” إن “نتنياهو لديه قدرات الفتاة المطاطية، ينطوي من جانب إلى جانب بسهولة، في لحظة واحدة يقدم موقفًا مبدئيًا بطريقة مقنعة، وفي اللحظة التالية يقدم موقفًا مبدئيًا مختلفًا، يبدو ليس لديه عظام في جسده، هذه القدرة هي واحدة من الأدوات التي تساعده بالبقاء على قيد الحياة لسنوات عديدة”.

وضربت الصحفية الإسرائيلية مثلاً بأن “نتنياهو قام بإلغاء قرار توصل إليه مع الأمم المتحدة لتسوية مشكلة اللاجئين الأفارقة في إسرائيل بعد 6 ساعات و45 دقيقة فقط من الإعلان عنه، إثر انتقادات اليمين”.

وأضافت بأن “التغييرات المتطرفة في موقف نتنياهو تجاه اللاجئين لم تفاجئ أحدًا، فتاريخ رئيس الوزراء فيه الكثير مثل هذه التغييرات مثل تغيير الموقف تجاه الإفراج عن جلعاد شاليط المأسور السابق في قطاع غزة “.

وحول تباين المواقف عند رئيس نتنياهو، قال المختص بالشأن الإسرائيلي حسين عبدو: “معروف عن نتنياهو القدرة على الالتفاف والمراوغة السياسية، فهو فعلًا يمكنه الإعلان عن موقف وتبديله بإعلان جديد بعد لحظات”.

وأوضح عبدو لـ”إرم نيوز” بأن “الكثير من المحطات تؤكد أن هذا الرجل يتأثر بالصدى الإعلامي لمواقفه، والدليل على ذلك ما حدث بخصوص تجنيد الحريديم، وموقف اللاجئين الأفارقة، وغيرها من المواقف التي كانت تتغير بين عشية وضحاها”.

وأكد عبدو أن “نتنياهو وخاصة في ظل الملفات الفاسدة التي تلاحقه، معني بإرضاء الكل اليهودي وتحديدًا اليمين المتطرف لما له تأثير على الساحة الإسرائيلية “.