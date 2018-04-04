روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص الجاسوس “سكريبال”

طلبت موسكو، يوم الأربعاء، عقد جلسة لمجلس الأمن يوم الخميس، بخصوص قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري البريطانية.

وجاء الطلب خلال جلسة للمجلس، حضرها المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاشسيلي نيبينزيا، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وقال فاسيلي مخاطبًا المجلس:”بتوجيه من حكومتنا، نطلب منكم عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، يوم غدٍ، لمناقشة رسالة صدرت عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بخصوص حادثة سالزبوري” في إشارة لقضية سكريبال، دون تفاصيل.

وفي الرابع من مارس/آذار المنصرم، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (البالغ من العمر 66 عامًا)، وابنته يوليا (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام “غاز الأعصاب”، وهو ما نفته موسكو، وقالت إنها تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في الحادثة.

واشتعلت أزمة دبلوماسية بين البلدين أعقبتها إجراءات عقابية بطرد دبلوماسيين، قبل أن تنضم العديد من الدول الغربية للجانب البريطاني.