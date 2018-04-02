احتجاجات الأحواز تدخل يومها السادس والنظام الإيراني يعزز قوته (صور وفيديو)

دخلت الاحتجاجات في مدينة الأحواز وعدد من البلدات العربية جنوب إيران، يومها السادس على التوالي احتجاجًا على إساءة التلفزيون الحكومي للقومية العربية، الأسبوع الماضي، عبر برنامج تم بثه خلال عطلة عيد النيروز.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، إن “مسيرات خرجت مساء اليوم الإثنين في مدينة الحميدية الواقعة وسط مدينة الأحواز، وردد خلالها المتظاهرون شعارات (الروح بالدم نفديك يا أحواز)”.

وأوضحت القناة وفقًا لمصادرها ومقاطع فيديو وثقت فيها الاحتجاجات الشعبية، أن “وزارة الداخلية أرسلت تعزيزات من قوات الشرطة ترافقها عناصر من مكافحة الشغب إلى مدينة عبادان الواقعة جنوب إيران التي ترتبط بمنفذ حدودي مع محافظة البصرة جنوب العراق”.

وأضافت أن “قوات مدججة بالسلاح وآليات مدرعة دخلت وسط مدينة عبادان من أجل خلق جو من الخوف والرعب بين الشعب العربي ومنعهم من الخروج بمسيرات احتجاجات عادة ما تخرج مساءً”.

حواجز تفتيش

وفي سياق متصل، قالت منظمة الأحواز لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن قوات الأمن وضعت حواجز تفتيش في مدينة الأحواز، مشيرة إلى أن “بعض ضباط الأمن قاموا بالاعتداء على بعض شيوخ العشائر وإزالة العقال من على رؤوس المواطنين العرب ورميها إلى الأرض”.

واعتبرت المنظمة بحسب بيان لها إن “ما تقوم به قوات الأمن الإيرانية تجاه المواطنين العرب من إهانات وإساءة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية”.