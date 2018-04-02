نائب إيراني: محاربة الفساد يجب أن تبدأ بمكتب خامنئي

قال النائب في البرلمان الإيراني والقيادي في التيار المتشدد غلام آبادي، الإثنين، إن محاربة الفساد يجب أن تبدأ بمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، مؤكدًا أن “الفساد منتشر على نطاق واسع في النظام الإيراني”.

وأضاف أن “الفساد في بنية البلد أصبح مهيمنًا ومتفانيًا، ولا أمل في أن القوانين الحالية يمكن أن تمنع هذا الفساد”، محذرًا في الوقت ذاته “من ثورة تواجه النظام الإيراني بسبب حجم الفساد الهائل”، معتبرًا أن “القوانين في البلاد لم تتمكن من معالجة الفساد”.

وتابع: “إذا بدأت المعركة من مكتب القيادة العليا فإن باقي المؤسسات سوف تسرع في عملية محاربة الفساد، وستتم على الأقل إعادة ثقة المجتمع بالنظام”.

ودعا النائب الإيراني كذلك إلى “نزاهة” القضاء للتحقيق في قضايا الفساد، وعدم التواطؤ والإهمال مع الجناة.

وكان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد انتقد، في 22 مارس/ آذار الماضي، حجم الفساد المالي في بلاده، مشيرًا إلى وجود مؤسسات تخضع لمكتب المرشد علي خامنئي وتمتلك ثرورة تقدر بنحو 800 ألف مليار تومان إيراني، أي ما يعادل 190 مليار دولار أميركي.

وقال نجاد في تصريحات صحفية: إن “هذه المؤسسات الواسعة والتابعة لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي تعمل دون رقابة”.